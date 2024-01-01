В Прикамье откроется первый частный визит-центр Он будет находиться рядом с Усьвой Поделиться Твитнуть

В этом году на въезде в п.Усьва в Губахинском городском округе начал строиться туристический комплекс «Порт Усьва». На его территории возведут первый частный визит-центр в Пермском крае. В нём будет сувенирная лавка и кафе, модульная гостиница, парковка и тёплый туалет.

Проектом занимается компания «Доступный Урал». Как рассказал «Новому компаньону» автор проекта Василий Вавилов, в этой локации планируется создание удобной охраняемой парковки, здания визит-центра с магазином и кофейней, стоянкой для снегоходов, а также гаража для ремонта и заправки снегоходной техники.

«Выбор места связан с тем, что он будет находиться на трассе Пермь — Губаха. Весьма удобная локация. Проект целиком может обойтись в 20 млн руб. Прямо сейчас мы не рассматриваем инвестора, стараемся своими силами все сделать. Дальше будет видно», — пояснил он.

Вавилов также отметил, что не считает конкурентами государственные туристические центры.

«Мы делаем одно дело и у нас одинаковые цели. Мы должны помогать друг другу и быть в одной связке. Я надеюсь что нас включат в систему ТИЦов (туристских информационных центров — Ред.), если это будет возможно на законодательном уровне. Также мы бы хотели помочь природному парку «Пермский» и стать их представителем в Усьве, если это так же будет возможно», — добавил автор проекта.

В Пермском крае в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» открылся 12-й туристский информационный центр (ТИЦ). Объект построен в Чердыни. Стоимость проекта составила 8,9 млн руб. Деньги на его реализацию выделены из краевого и муниципального бюджетов. В ТИЦе туристы смогут узнать о достопримечательностях Верхнекамья.

Конкурс на строительство выиграла компания «Урал Турс». Её основатель Вадим Балдин сообщил, что в Чердыни идёт строительство двух объектов.

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