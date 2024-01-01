Алёна Бронникова В Пермском крае начал работу туристский информационный центр в Чердыни Стоимость проекта составила почти 9 млн рублей Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» открылся 12-й туристский информационный центр (ТИЦ). Объект построен в Чердыни.

Как сообщает краевое правительство, общая стоимость проекта составила 8,9 млн руб. Средства были выделены из краевого и муниципального бюджетов.

«ТИЦ станет "точкой входа" для всего Верхнекамья — здесь можно будет узнать о достопримечательностях соседних территорий. Ранее было подписано соглашение о сотрудничестве с заповедником "Вишерский". Документ направлен на совместную работу по продвижению туристического потенциала севера Пермского края», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Летом стало известно, что конкурс на строительство визит-центра в Чердынском городском округе выиграла компания «Урал Турс». Основатель Вадим Балдин сообщил, что в Чердыни идёт строительство двух объектов.

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