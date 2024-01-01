В Пермского крае планируется построить визит-центр в Чердыни Проектом занимается директор «Геликс Аэро» Вадим Балдин Поделиться Твитнуть

Фото: Вадим Балдин

Компания «Урал Турс» выиграла конкурс на строительство визит-центра Чердынском городском округе. Об этом сообщил основатель компании Вадим Балдин на своей странице ВКонтакте.

Он пояснил, что в Чердыни идёт строительство двух объектов.

«Совсем скоро здесь появится современное общественное пространство, в котором после своих экскурсий будут отдыхать туристы, а местные мастера-ремесленники проводить мастер-классы для всех желающих», — рассказал он.

Фото: Вадим Балдин

Балдин уже подписал соглашение с главой Чердынского городского округа Анной Батаговой о развитии туристического потенциала региона, проведению мероприятий в сфере развития инфраструктуры и профориентации.

Напомним, в конце июня стало известно, что оператором полётов на плато Маньпопунёр будет ООО «Авиакомпания «Геликс Аэро», руководителем которой является Вадим Балдин. Вылеты на плато будут осуществлятья из Ныроба на вертолёте Ми-8Т.

Директор «Геликса» является также учредителем ещё двух действующих организаций: свердловской ООО «Беспилотные системы Урала» и ООО «Урал Турс» (создано в марте прошлого года).

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