Алёна Бронникова Перевозкой туристов на Маньпупунёр будет заниматься новая авиакомпания Сейчас полёты из Прикамья выполняет АО «АК «Геликс» Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

Вертолётные туры на плато Маньпупунёр в Республике Коми будет осуществлять новый перевозчик. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, организацией займётся ООО «Авиакомпания «Геликс Аэро».

Единственным учредителем компании является АО «Авиакомпания «Геликс», центральный офис которого находится в Перми. Сейчас организацией вылетов на плато из Ныроба занимается АО. Вылеты выполняются на вертолёте Ми-8Т.

Руководитель «Геликса» Вадим Балдин подтвердил изданию информацию о смене перевозчика. Он рассказал, что 19 июня «Геликс Аэро» получила сертификат эксплуатанта, и теперь может заниматься коммерческими перевозками пассажиров и грузов.

По данным checko.ru, ООО «АК «Геликс Аэро» была создана в августе 2022 года АО «АК «Геликс» в ХМАО. Основной вид деятельности — выполнение авиационных работ. Директор — Юрий Никифорак. По итогам прошлого года компания потерпела убыток в 40,4 млн руб., выручка составила 87,9 млн руб. Авиапарк состоит из вертолётов Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ.

Директор «Геликса» является также учредителем ещё двух действующих организаций: свердловской ООО «Беспилотные системы Урала» и пермского ООО «Урал Турс».

Ранее генеральный директор туркомпании «Урал Турс» Максим Симакин рассказал в интервью «Новому компаньону» об организации вертолётных путешествий на Северный Урал и о планах по развитию туров на территории Пермского края.

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