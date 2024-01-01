Юлия Усольцева главный редактор газеты «Новый компаньон» «Важна связь между туризмом, бизнесом и экологией» Генеральный директор туристической компании «Урал Турс» Максим Симакин — о вертолётных путешествиях на Северный Урал и развитии внутреннего туризма Поделиться Твитнуть

— Прошлым летом компания «Урал Турс» возобновила полёты на плато Маньпупунёр, которых не было несколько лет. Сейчас у вас появилось новое предложение — полёты на «зимний» Маньпупунёр в марте. В чём особенности этого тура?

Максим Симакин

Фото из личного архива

— Зимой знаменитые столбы выветривания ещё больше завораживают своим видом. Это уникальное предложение, потому что зимних вылетов на плато из Пермского края не было на протяжении пяти лет, а может быть, и больше.

Летом движение на плато ограничено смотровыми площадками и тропами, влево-вправо отходить нельзя, чтобы не нарушать естественный покров, не топтать мхи, лишайники, карликовые берёзки, которые там растут. А зимой это всё покрыто плотным слоем фирна, который позволяет выдержать вес человека. Поэтому каменные останцы можно обойти вокруг и сходить до самого дальнего столба, к которому летом не подойти.

Зимний туристический сезон на Маньпупунёре начинается с января, но, основываясь на климатологии, мы решили, что оптимально будет всё-таки летать в марте. Потому что январь и февраль — это метели и короткий световой день, достаточно холодно для неподготовленного туриста. А в марте уже солнце начинает припекать, погода становится более-менее устойчивой, световой день позволяет и слетать на плато, и вернуться обратно. Ну и заодно в Ныробе ещё можно посетить какие-нибудь местные достопримечательности.

— Уже известны даты вылетов?

— Первый вылет у нас состоится 8 марта, и он уже полностью распродан. Далее вылеты запланированы на весь месяц по пятницам: 15, 22 и 29 марта.

Хребет Мунин-Тумп

Фото: Павел Жигалов

— Полёты будут в марте, а потом уже только в июне?

— Да, летний сезон начнётся в середине июня. Мы планируем летать каждые выходные и два раза в месяц по средам. Если в выходные не получится вылететь, то кто-то сможет подождать до среды и предпринять ещё одну попытку. Кроме того, в будний день на плато меньше людей, что может быть привлекательно для туристов, которые берут отпуск, например.

— Как организовано само путешествие? Это полноценная программа или просто заброска на плато?

— Мы предлагаем туристическую программу, на протяжении которой вас всегда будет сопровождать квалифицированный гид, аттестованный Министерством по туризму Пермского края. Из Перми в Ныроб (380 км, время в пути — четыре-пять часов) организован трансфер на автобусе. В дороге гид рассказывает об истории северных территорий края. Затем следует завтрак в Ныробе и вылет на плато. Все наши полёты совершаются на вертолёте модели Ми-8Т от авиакомпании «Геликс», которая уже более 30 лет работает в гражданской авиации. Время в пути займёт примерно 1,5 часа в зависимости от ветра. На самом плато вас также будет сопровождать гид. По возвращении в Ныроб, если остаётся время, то заезжаем в старинные храмы в селе Камгорт, гуляем по Чердыни.

— А если вертолёт не сможет вылететь из-за погодных условий, то вы возвращаете деньги или переносите дату вылета?

— Мы предлагаем два варианта на выбор. Первый — это возврат денежных средств за вычетом фактически понесённых затрат (автобус, питание, экскурсия по древней столице Прикамья). Как правило, это не превышает 5 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости экскурсии по Чердыни. Второй вариант — перенос вылета на свободную дату. Те, кто действительно хочет слетать, всё равно возвращаются и пробуют ещё раз.

— За сколько времени примерно можно узнать, будет полёт или нет?

— Как правило, всё решается непосредственно на месте, потому что это горы. Мы видим, что прогноз или 100%, или горы полностью в тумане. Но если 50 на 50, то тут мы в основном зависим от высоты нижней границы облачности. То есть для нас важно, чтобы горы были открыты, чтобы было видно, куда садиться и куда взлетать. Мы отталкиваемся непосредственно от звонка инспектора, который находится на плато. Безопасность для нас всегда будет на первом месте.

Фото: компания «Урал Турс»

— Вы, наверное, много раз бывали на плато. Разные впечатления в зависимости от сезона?

— В начале лета — это цветущая тундра, где-то в конце августа туда начинает приходить золотая осень. К сентябрю в основном начинают играть яркие краски — красные, жёлтые. На контрасте с пасмурной погодой и свинцовым небом это очень красиво. Зимой столбы покрыты изморозью. У нас есть туристы, которые летали несколько раз специально для того, чтобы посмотреть, как выглядит плато в разные сезоны.

— Какая у вас аудитория, кто чаще всего летает?

— На самом деле летают не только пермяки. Как ни странно, в прошлом сезоне было очень много жителей Березников. Основная аудитория — это семейные пары, которым примерно 35 лет. Летают и пенсионеры, и жители Ныроба. Прилетают москвичи и жители других городов, потому что это место известно, это одно из семи чудес России.

— Организует ли «Урал Турс» путешествия в какие-то другие места, кроме Маньпупунёра?

— В первом сезоне, в прошлом году, мы действительно летали в основном на Маньпупунёр. Иногда добавляли перевал Дятлова. Плюс организовывали заброски на реки Северного Урала. Но не хочется делать акцент только на Маньпупунёре, потому что у нас в Пермском крае есть много других интересных мест. Это в первую очередь территории Северного и Среднего Урала — Вишерский заповедник, Басеги и другие. Сейчас мы ведём переговоры с руководством Вишерского заповедника, чтобы туда всё-таки запустить вертолётные туры. Внутри заповедника есть свои ограничения, но я надеюсь, что в этом сезоне мы договоримся о чём-то.

Будем пробовать делать, например, такую связку: Маньпупунёр и Тулымский камень. Как раз для того, чтобы люди узнали таким образом о Вишерском заповеднике.

— Какие ещё планы на летний сезон?

— В планах расширять сеть забросок на реки для сплава. В прошлом сезоне мы успешно слетали на северные реки — Велс, Верхнюю Колву, Северную Сосьву. Будем продолжать.

Тулымский камень

— А как организован процесс заброски на реки? Это индивидуальные туры по запросу определённой компании или у вас есть пакетные предложения?

— Мы единственная компания, которая занимается забросками на вертолёте на территории Пермского края. Сарафанное радио хорошо работает, поэтому часто к нам обращаются группы туристов по рекомендациям. Например, у нас есть компания друзей, которая постоянно летает на речку Унья. Это очень красивая река, богатая рыбой.

Кроме того, мы работаем в партнёрстве с тур­операторами, которые уже много лет организуют сплавы, знают рыбные места, а мы обеспечиваем только заброски на вертолёте.

— Сейчас делается большая ставка на развитие внутреннего туризма. Как вы считаете, что необходимо для развития этой сферы?

Фото: компания «Урал Турс»

— В первую очередь нужно решить проблему с номерным фондом на севере региона. Сейчас глубина продаж там достигает двух месяцев, то есть в начале ноября в лучшем случае нужно было бронировать новогодние праздники. Из-за этого нам, к сожалению, пришлось отказывать многим туристам, которые за три—пять дней до Нового года обращались с просьбой организовать путешествие. Отдельно можно работать над развитием инфраструктуры с точки зрения организации питания. В той же Усьве, например, обратная картина: решён вопрос с номерным фондом, но очень мало точек общепита. Ну и, конечно, есть проблема с туалетами. Точнее, с их отсутствием. Об этой проблеме вам скажет любой экскурсовод.

Ещё один важный вопрос — загруженность наших рек. Есть стандартные, известные сплавные участки. За одни выходные на одном из них может побывать до 1500 человек. Это очень много. Но при этом у нас есть реки, которые не менее красивы, но не пользуются популярностью. Потому что о них знают немногие или нет хороших подъездов к ним. С одной стороны, такое инфраструктурное отставание компенсируется экологическим процветанием. С другой стороны, те реки, которые пользуются повышенным спросом, в этот момент страдают. Если туристический поток распределить более равномерно, то это позволит нам наносить меньший ущерб природе. Важно, чтобы была связка между туризмом, бизнесом и сохранением экологии.

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