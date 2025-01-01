В санаториях Прикамья с начала года отдохнули 49 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг самых популярных регионов для санаторно-курортного отдыха в России по итогам первых четырёх месяцев 2025 года. Рейтинг составлен на основе данных о количестве отдыхающих в санаториях.

Согласно информации от Санатории-России.рф, в санаториях Пермского края с января по апрель 2025 года отдохнули 49 тыс. человек, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В целом число гостей санаториев по стране за первые четыре месяца 2025 года снизилось на 1,1% и составило 1 млн 945 тыс. человек.





Пермский край занял восьмое место в России по количеству отдыхающих в санаториях за указанный период. В первую семёрку вошли Краснодарский край, Ставропольский край, Крым, Московская область, Башкортостан, Алтайский край и Татарстан.





По словам Евгения Терентьева, члена правления Национальной курортной ассоциации, рынок санаторно-курортных услуг в России достиг стадии насыщения: в ряде ключевых регионов наблюдается не только стабилизация, но и заметное снижение потока отдыхающих. Возобновление роста возможно при увеличении количества номеров в санаториях или предложении доступных оздоровительных программ в межсезонье.

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