Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский край получит 363 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма За 2025-2027 годы в регионе появится 252 новых гостиничных номера Поделиться Твитнуть

При обсуждении развития этнографического туризма в Пермском крае на заседании регионального правительства 17 июля министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина сообщила, что на федеральном уровне перед регионами ставится задача развивать туристическую инфраструктуру, создавать дополнительные места размещения, чтобы туристы больше времени проводили в территориях, а туроператоры формировали более разнообразные маршруты.

Министр сообщила, что в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в этом году в Пермском крае реализуется два проекта по обустройству туристических центров городов — в Кудымкаре и Кунгуре. В обоих дизайн-проектах присутствует этническая и промысловая составляющая.

В рамках нацпроекта поддерживаются и проекты предпринимателей, направленные на развитие туристической инфраструктуры на автомобильных маршрутах. За 2025-2027 годы в Пермском крае будут реализованы 12 проектов по созданию модульных гостиниц на 252 номера.

11 июля председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении субсидий на развитие туристической инфраструктуры между регионами на три года, и Пермский край вошёл в тройку регионов-лидеров Приволжского федерального округа по объёму поддержки из федерального бюджета с суммой в 363,7 млн руб.

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