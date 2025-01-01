Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Турпоток в Пермском крае увеличился на 5% Спрос на интерактивные развлекательные программы вырос на 30 % Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Правительство Пермского края на своём заседании 17 июля обсудило этнографический туризм в регионе.

По словам докладчика, министра по туризму Пермского края Юлии Ветошкиной, за пять месяцев текущего года уже совершено 570 тыс. туристических поездок по региону, что на 5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным аналитиков, 42 % процента туристов путешествуют по Прикамью с культурно-познавательными целями, среди которых и этнографический туризм — путешествия с целью знакомства с культурой, традициями, бытом народов региона. Больше всего туристов в Пермском крае — из Москвы и Московской области, на втором месте — сами жители Пермского края, на третьем месте — туристы из соседних регионов.

Среди главных центров притяжения для этнографического туризма Юлия Ветошкина назвала Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», этнопарк истории реки Чусовой, музей деревянной скульптуры в деревне Пармайлово в Коми-Пермяцком округе, краеведческий музей им. Петра Субботина-Пермяка в Кудымкаре, музей татарской тюбетейки в Барде.

Говоря о «Хохловке», Юлия Ветошкина отметила, что турпоток в музее увеличивается ежегодно. По данным туроператора «Белый Камень», только масленичные программы собрали в этом году порядка 2000 туристов. Спрос туристов на интерактивные программы и театрализованные экскурсии в «Хохловке» вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Сильной стороной этнографического туризма в регионе Юлия Ветошкина считает местную кухню. Пермский край вошел в число 11 пилотных регионов программы Агентства стратегических инициатив «Про еду по России»; сюжет о пермской кухне с участием местных шефов был показан в эфире «Первого канала» 21 июня в программе «Доброе утро». Среди уникальных прикамских сувениров есть и съедобные, так, предприниматель из Кудымкара Максим Чугайнов разработал и успешно реализует гастрономический сувенир «Сладкие чипсы из ягеля».

В Пермском крае работает 135 народных мастеров художественных промыслов. В прошлом году на российском конкурсе «Туристический сувенир» мастера из Пермского края получили 26 наград. Наибольшей популярностью у туристов пользуются изделия в пермском зверином стиле, сувениры с обвинской росписью и коми-пермяцким орнаментом, гастрономические сувениры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.