В ближайшие два года в Прикамье обустроят пять причалов Также будет разработан план развития причальной инфраструктуры региона до 2030 года Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Развитие речной инфраструктуры в Прикамье стало одной из основных тем заседания правительства Пермского края под председательством главы региона Дмитрия Махонина в понедельник, 12 мая.

Итоги работы и планы в этом направлении представил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков. Он напомнил, в частности, что в 2021 году в регионе была возрождена Пермская судоверфь, которая занимается созданием в регионе современных модульных причалов, остановочных комплексов Ecostation, а с прошлого года начала строительство гибридного круизного судна «Байкал».

В 2022 году были возведены два контрольно-пропускных пункта и начался капитальный ремонт семи пассажирских причалов на Перми I. Два из них, оборудованные зарядными станциями, были введены в эксплуатацию в прошлом году, тогда же был обустроен причал в Закамске и запущена новая речная линия сообщением Пермь—Закамск, по которой курсирует электросудно. С началом навигации 2025 года гости Прикамья смогут посещать архитектурно-этнографический музей «Хохловка», где также обустроен причал.

На ближайшие два года запланировано обустройство пяти причалов. Согласно докладу, представленному минтрансом, в этом году планируется завершение обустройства причалов в Соликамске и Краснокамске, а в 2026 году — в Добрянке, Осе и Ильинском. Так, причал в Краснокамске будет введён в эксплуатацию уже 1 июня. Что касается причала в Соликамске, он изготовлен и находится на судоверфи, ожидается его доставка в муниципалитет и установка. По словам главы Соликамска Александра Русанова, причал станет частью набережной, благоустройство которой идёт в рамках проекта «Слобода солеваров» — победителя конкурса «Малые города и исторические поселения».

Отдельно Сергей Вешняков остановился на благоустройстве набережной Камы в Перми. Здесь планируется обустроить два дебаркадера проекта 47-Б — в районе причала № 1 на Перми I и на берегу строящегося участка набережной от ТЦ "Речник" до Мотовилихинских заводов. На следующем участке — вдоль Мотовилихинских заводов — разместят причалы для маломерного флота (марины), защитную дамбу и маяк. Проектирование территории планируется завершить в 2025 году, а строительно-монтажные работы — в конце 2026 года. В результате всех работ протяжённость набережной от порта Пермь до "Мотовилихи" составит 4,5 км.

Дмитрий Махонин поручил профильному министерству разработать план развития причальной инфраструктуры Пермского края до 2030 года.

«Восполняем 30-летний пробел в этой отрасли. Восстанавливаем судоверфь, закупаем современные суда, возводим новые капитальные и модульные причалы, чтобы увеличить судозаходы. Это привлечение дополнительного туристического потока в муниципалитеты региона, развитие смежных бизнесов в сфере услуг, создание новых мест и импульс для развития территорий», — подчеркнул губернатор.

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