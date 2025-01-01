Алёна Бронникова На новом участке набережной Перми установят маяк и стоянки для яхт Общая протяжённость променада составит 4,5 км Поделиться Твитнуть

На участке набережной, который будет обустроен вдоль Мотовилихинских заводов в Перми, разместят причалы для маломерного флота (марины), защитную дамбу и маяк. Проектирование территории планируется завершить в 2025 году, а строительно-монтажные работы — в конце 2026 года. По словам главы краевого минтранса Сергея Вешнякова, в результате всех работ протяжённость набережной от порта Пермь до Мотовилихи составит 4,5 км.

«В границах капитального ремонта берегоукрепления предлагается обустройство двух марин, к которым будет возможно пришвартовать не менее 80 маломерных судов, что создаст дополнительные возможности для активного отдыха и водного туризма. Также будет возведена защитная дамба протяжённостью 160 м с возможностью передвигаться по ней, а на её крайней точке расположится маяк — несомненная "изюминка" проекта», — сообщил на заседании краевого правительства министр.

Слайд из презентации Министерства транспорта Пермского края

Напомним, в апреле МКУ «Пермблагоустройство» заключило контракт с проектной фирмой «ОРТА» на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству набережной Камы вдоль Мотовилихинских заводов на участке площадью 0,2 га. Работы были оценены в 9,1 млн руб. Проект должен быть подготовлен до 12 декабря 2025 года.

Слайд из презентации Министерства транспорта Пермского края на II Всероссийском круизном форуме

О планах обустроить стоянки для яхт на пермской набережной стало известно в октябре 2024 года. Об этом замминистра транспорта региона Александр Полыгалов рассказал в докладе на II Всероссийском круизном форуме.

В прошлом году также сообщалось, что УК «Труменс-Групп» планирует построить в Перми маяк со смотровой площадкой и небольшой обсерваторией. Администрация Перми поддержала проект, и в августе стало известно, что под его реализацию в городе подыскивают подходящую площадку.

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