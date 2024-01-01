В Перми ищут подходящее место для маяка и обсерватории Объект может стать новой городской достопримечательностью Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Денисова

В Перми УК «Труменс-Групп» и чиновники мэрии ищут подходящее место для строительства маяка со смотровой площадкой и небольшой обсерваторией. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на гендиректора компании «Труменс-Групп» Елену Денисову.

По её словам, площадь подходящего участка должна составлять 300-400 кв. м, а маяк планируется сделать в натуральную величину. После постройки это будет достопримечательность с познавательно-развлекательным функционалом.

«Хотелось бы, чтобы его было видно с реки, и он находился в зоне пешеходной и транспортной доступности», — заявила Елена Денисова.

Она отметила, маяк — это символ надежды, правильно выбранного пути и устремлённости в будущее, а Пермь для Денисовой «именно про это, поэтому захотелось, чтобы у города появился свой маяк».

Как ранее писал «Новый компаньон», в июне Денисова сообщила, что мэр Перми Эдуард Соснин поддержал идею её компании о строительстве в городе маяка со смотровой площадкой, который станет новой достопримечательностью краевой столицы.

Вопрос о возведении такого объекта был поднят 20 июня на мероприятии «Особый гость», организованном бизнес-клубом «Идея».

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