В Перми ищут подходящее место для маяка и обсерватории
Объект может стать новой городской достопримечательностью
В Перми УК «Труменс-Групп» и чиновники мэрии ищут подходящее место для строительства маяка со смотровой площадкой и небольшой обсерваторией. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на гендиректора компании «Труменс-Групп» Елену Денисову.
По её словам, площадь подходящего участка должна составлять 300-400 кв. м, а маяк планируется сделать в натуральную величину. После постройки это будет достопримечательность с познавательно-развлекательным функционалом.
«Хотелось бы, чтобы его было видно с реки, и он находился в зоне пешеходной и транспортной доступности», — заявила Елена Денисова.
Она отметила, маяк — это символ надежды, правильно выбранного пути и устремлённости в будущее, а Пермь для Денисовой «именно про это, поэтому захотелось, чтобы у города появился свой маяк».
Как ранее писал «Новый компаньон», в июне Денисова сообщила, что мэр Перми Эдуард Соснин поддержал идею её компании о строительстве в городе маяка со смотровой площадкой, который станет новой достопримечательностью краевой столицы.
Вопрос о возведении такого объекта был поднят 20 июня на мероприятии «Особый гость», организованном бизнес-клубом «Идея».
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.