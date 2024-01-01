В Перми хотят построить маяк со смотровой площадкой Идею поддержал глава городской администрации Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Директор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова на своей странице ВКонтакте сообщила, что мэр Перми Эдуард Соснин поддержал идею её компании о строительстве в городе маяка со смотровой площадкой, который станет новой достопримечательностью краевой столицы.

«Теперь нам предстоит совместно с администрацией подобрать подходящую площадку и подготовить проект», — отметила она, не уточнив подробности проекта.

Вопрос о возведении такого объекта был поднят 20 июня на мероприятии «Особый гость», организованном бизнес-клубом «Идея». Особым гостем был как раз пермский градоначальник.

Как написал Соснин в своём телеграм-канале, на встрече он поделился с предпринимателями прошлым опытом работы в бизнесе, а также на посту министра экономического развития и инвестиций Пермского края.

«Поговорили и о личном — рассказал, как заработал первые деньги, кого приглашаю к себе в команду и какие у меня жизненные ценности», — рассказал чиновник.

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