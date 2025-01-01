Проект набережной Камы вдоль «Мотовилихинских заводов» в Перми выполнит фирма «ОРТА» Документация должна быть подготовлена до 12 декабря 2025 года Поделиться Твитнуть

Проектно-изыскательские работы по обустройству набережной Камы вдоль «Мотовилихинских заводов» в Перми за 9,1 млн руб. выполнит ООО «Проектная фирма ОРТА». С копанией уже заключён котранкт, говорится на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство». Срок начала выполнения работ — 15 апреля, проект должен быть подготовлен до 12 декабря 2025 года. Средства на выполнение работ будут выделены из городского бюджета.

Как ранее писал «Новый компаньон», в техзадании указано, что исполнитель должен будет провести инженерные изыскания, разработать дизайн-проект и проектную документацию участка набережной, а также выполнить экспертизу достоверности определения сметной стоимости в отношении территории рядом с забором ОАО «Мотовилихинские заводы» по ул. 1905 года, 35. Площадь участка составит 0,2 га.

В проекте необходимо предусмотреть обустройство набережной, в том числе устройство тротуаров, газонов, малых архитектурных форм, рассмотреть возможность организации зоны отдыха у воды, мест и помещений для пунктов питания, крытых площадок, предусмотреть площадку для мусоросборника, посты с видеонаблюдением, навигационные стенды, двухуровневое освещение. Также необходимо предусмотреть озеленение территории на площади 5 тыс. кв. м, монтаж системы видеонаблюдения с 18 камерами, пирс и пр.

Также, по данным «Нового компаньона», на капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения в границах территории «Мотовилихинских заводов» в Перми в течение трёх лет планируется выделить 1,1 млрд руб., в том числе в 2025 году 146,8 млн руб., 675,1 млн — в 2026-м и 327,3 млн руб. — в 2027-м.

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