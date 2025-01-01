В навигацию 2025 года круизные суда смогут швартоваться возле двух музеев Прикамья Речь идёт об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод» Поделиться Твитнуть

В навигацию 2025 года круизные лайнеры смогут делать остановки у причалов, расположенных рядом с двумя известными музеями Пермского края. Речь идёт об архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и музее-заповеднике «Сользавод», находящемся в Соликамске. Об этом ТАСС рассказал Алексей Черников, заместитель председателя правительства Прикамья.

Черников отметил, что благодаря открытию причала в «Хохловке» ожидается увеличение числа заходов судов. К примеру, компании «Волга-Волга» и «Владимир Маяковский» уже включили «Хохловку» в свои маршруты. Также планируется запуск причала в Соликамске у «Сользавода». «Причал изготовлен, он находится на судоверфи, нужно провести подготовительные работы на берегу, чтобы его правильно установить», — отметил зампред.

По словам Черникова, при наличии необходимых разрешений круизные компании предпочтут делать ночную остановку не в Березниках, а в Соликамске, что сократит время трансфера пассажиров до Чердыни, Красновишерска и Всеволодо-Вильвы.

Ранее правительство Пермского края заявляло о планах продлить круизные маршруты до Верхнекамья к 2026 году, рассматривая Березники и Соликамск как приоритетные локации.





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