Алёна Бронникова Минтранс подготовит план строительства причалов в Прикамье до 2030 года Губернатор поручил определить локации для их размещения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Прикамья 12 мая губернатор Дмитрий Махонин поручил региональному минтрансу подготовить план строительства причалов до 2030 года. На ближайшие два года запланировано обустройство пяти причалов.

«Подготовить план работы до 2030 года — в каких ещё локациях у нас причальная инфраструктура будет появляться. Подумать ещё над совершенствованием причалов, посмотреть удачные проекты, которые реализованы в других регионах, подумать о зимней эксплуатации инфраструктуры», — отметил глава Пермского края.

Он также добавил, что в Соликамске, который будет отмечать 600-летие в 2030 году, необходимо развивать инфраструктуру для низкопалубных судов, что даст импульс для развития музея-заповедника «Сользавод». Согласно докладу, представленному минтрансом, в этом году планируется завершение обустройства причалов в Соликамске и Краснокамске, а в 2026 году — в Добрянке, Осе и Ильинском.

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