Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» К юбилею Соликамска должен быть полностью отреставрирован Усть-Боровский сользавод Городской рынок в одном из старейших городов Пермского края может изменить местоположение Поделиться Твитнуть

Соликамск. Фото: Презентация Госинспекции по охране ОКН Пермского края

На заседании правительства Пермского края 13 февраля начальник Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева рассказала, какие реставрационные работы на объектах культурного наследия (ОКН) планируются к 600-летию Соликамска, которое будет отмечаться в 2030 году.

Открывая заседание, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пожелал, чтобы к юбилею центральная площадь Соликамска избавилась «от этих ужасных ларьков и ужасного наследия девяностых годов в виде так называемого рынка; чтобы действительно всё просматривалось и радовало глаз, прежде всего, жителей Соликамска, ну и, конечно же, гостей, которые приезжают в этот город».

По словам Анны Князевой, большие работы предстоят на комплексе Усть-Боровского солеваненного завода. Там находится 10 объектов деревянного зодчества, отреставрирован пока только один — контора сользавода; к 2030 году необходимо полностью завершить все работы на этой территории.

Кроме того, реставрируется знаменитый Дом воеводы: уже отреставрирован фасад и ведутся внутренние работы.

На 2025-2026 годы запланирована комплексная реставрация здания Земской управы, в котором располагается детская школа искусств.

Губернатор поручил руководителю Госинспекции по охране ОКН увеличить финансирование работ по реставрации Усть-Боровского сользовода: по словам Дмитрия Махонина, есть возможность привлечь федеральные средства. Анне Князевой поручено подготовить поправки в краевой бюджет, провести их через Минфин и выйти с проектом на Законодательное собрание региона.

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