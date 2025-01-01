Несмотря на непогоду, «ЭкоходЪ 2» возобновил речные прогулки в Перми Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми, несмотря на неблагоприятные погодные условия, электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» возобновил речные прогулки по Каме. Однако, уточнили в минтрансе региона, в связи с поднятием уровня воды, временно посадка пассажиров осуществляется у причала № 1.

Если рейсы будет отменяться, в ведомстве обещают уведомлять пассажиров заранее в социальных сетях.

Напомним, 2 мая из-за высокого уровня воды в Каме, вызванного половодьем, в Перми были приостановлены речные прогулки на электросудне «ЭкоходЪ 2».

Напомним, электросудно компании «ВодоходЪ» с 5 мая также начнёт курсировать по маршруту Пермь — Закамск. В течение мая «ЭкоходЪ 2» будет совершать рейсы до Закамска по будним дням, с понедельника по четверг, а с июня рейсы будут продлены до Краснокамска.

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