Из-за паводка в Перми отменили все рейсы катамарана «ЭкоходЪ» Поделиться Твитнуть

Telegram-канал правительства Пермского края

Из-за высокого уровня воды в Каме, вызванного половодьем, в Перми приостановлено движение катамарана «ЭкоходЪ 2» по направлению «Пермь — Закамск». Об этом в соцсетях сообщил перевозчик «ВолгоходЪ». В официальных аккаунтах компании подчеркивается, что сложившаяся ситуация вызвана не зависящими от них обстоятельствами, а именно, природным катаклизмом.

О возобновление движения судна будет сообщено дополнительно.

Напомним, 1 мая в Пермском крае официально открылся сезон речных перевозок. Электросудно компании «ВодоходЪ» начало курсировать по маршруту Пермь — Закамск. (в течение мая «ЭкоходЪ 2» будет совершать рейсы до Закамска по будним дням, с понедельника по четверг, а с июня рейсы буду продлены до Краснокамска.

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