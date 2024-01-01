Названы населённые пункты Прикамья, куда ещё смогут заходить круизные суда Зампред краевого правительства рассказал о планах строительства причалов Поделиться Твитнуть

Ещё три причала в населённых пунктах Пермского края планируется открыть для круизных лайнеров в ближайшие три года. Речь идёт о Добрянке, Осе и Ильинском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства Прикамья Алексея Черникова.

«В проекте в последующие три года поставить три причала. Мы хотели бы, чтобы туда тоже заходили круизные лайнеры», — заявил Черников на первом Всероссийском форуме детского, молодёжного и семейного туризма в Перми.

Напомним, осенью в музее «Хохловка» уже был установлен модульный причал, и в 2025 году ему предстоит пройти тестирование. В настоящее время разрабатывается ещё один причал — для Соликамска, который планируется разместить рядом с музеем-заповедником «Сользавод» в следующем году.

Решение о выделении муниципалитетам из краевого бюджета субсидий на создание причальной инфраструктуры краевые власти приняли в 2023 году. Такие субсидии получают муниципалитеты, которые стоят на Каме и наиболее интересны для туристического потока. Средства субсидии муниципальные образования направляют на установку модульного или стационарного причала либо приобретение дебаркадера — плавучей пристани. Условием предоставления субсидий является софинансирование из местного бюджета — не менее 10% от общей стоимости проекта.

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