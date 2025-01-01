Алёна Бронникова Модульный причал в Соликамске Пермского края начнёт работу в августе К монтажу приступят в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новый модульный причал для маломерных и круизных судов в Соликамске начнёт работу в середине августа. Как рассказал на заседании правительства Пермского края глава округа Александр Русанов, причал был изготовлен в 2024 году, в ближайшие недели ООО «Пермская судоверфь» перевезёт его в Соликамск.

Работы рядом с музеем-заповедником «Сользавод» начались ещё в марте. Подрядчик демонтировал старый причал, приступил к укреплению берега и благоустройству территории. По словам главы округа, работы идут с опережением графика. Берегоукрепление выполнено на 70%.

К монтажу нового причала планируется приступить в июле. Его длина составляет 48 м.

Параллельно с этим в Боровой ведутся работы в рамках проекта «Слобода Солеваров». К осени на 2,5 га появятся новая остановка, парковка, малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение.

Как писал «Новый компаньон», помимо этого, в навигацию 2025 года суда смогут делать остановку рядом с другим известным музеем Прикамья — «Хохловка». Некоторые круизные компании уже включили её в свои маршруты.

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