В Пермском крае утвердили поправки к бюджету на 2025-2027 годы Дефицит в 2025 году составит 43 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Презентация Министерства финансов Пермского края

Пакет поправок к бюджету Пермского края на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов прошёл два чтения в региональном парламенте. Депутаты единогласно поддержали проект на пленарном заседании 20 марта.

Законопроект был внесён в заксобрание в феврале. Документом предлагается увеличить доходы бюджета 2025 года на 6,8 млрд руб., расходы — на 23,3 млрд руб. В результате предлагаемых изменений доходы составят 251,8 млрд руб., расходы — 295,4 млрд руб., дефицит — 43,6 млрд руб.

В частности, для поддержки участников СВО, их семей и добровольцев резервный фонд увеличится на 9 млрд руб., соцвыплаты и пособия льготным категориям жителей будут проиндексированы на 9,5%, в таком же размере будет проиндексирован фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, на которых не распространяется действие «майских указов». В сферу здравоохранения дополнительно направят 3,7 млрд руб., из них 2,7 млрд — в текущем году.

На строительство второй очереди путепровода на Средней дамбе по ул. Революции в Перми выделят 1,7 млрд руб. Для обустройства съезда из Кондратово на ул. Строителей из бюджета в 2025 году выделяется 250 млн руб., ещё 200 млн — за счёт поступлений от ООО «СЗ «Заостровка». На восстановление дорог в Куединском и Октябрьском округах распределят 300 млн руб.

В сфере образования, на капремонт общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в региональных вузах будет направлено свыше 1,57 млрд руб. На расширение зрительного зала в Театре-Театре, ремонт помещений театра оперы и балета, обновление сцены ПДНТ «Губерния» и дооснащение Дома благородного собрания выделят 1 млрд руб. Дополнительные средства также будут выделены на модернизацию спорткомплекса «Пермские медведи», строительство нового комплекса «Территория спорта» в Мотовилихе, на капремонт УДС «Молот» и строительство ипподрома в п. Ферма.

Ко второму чтению поступило 28 поправок к законопроекту, все были рассмотрены.

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