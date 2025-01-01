Проект новой дороги из Кондратово до Паркового в Перми проходит экспертизу К реализации проекта приступят в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект строительства новой дороги из д. Кондратово на ул. Строителей в м/р Парковый в Перми проходит экспертизу. Об этом во время заседания комитета краевого парламента по бюджету сообщил министр транспорта Сергей Вешняков.

«Мы уже закончили проект, в настоящий момент он находится на экспертизе. Планируем, что через 1-1,5 месяца он будет одобрен, и мы объявим процедуру по реализации строительно-монтажных работ. Задача — максимально сделать в этом году. Возможно, какие-то работы по благоустройству уйдут на будущий год», — сообщил министр.

Обсуждение проекта по улучшению транспортного сообщения Перми и Кондратово обсуждалось в течение нескольких лет. Как писал «Новый компаньон», в декабре 2021 года администрации Пермского муниципального округа было поручено проработать вопрос строительства прямой дороги, связывающей деревню с городом. Тогда экс-глава округа Владимир Цветов сообщил, что решение вопроса возведения съезда на ул. Строителей прорабатывается с компанией «Девелопмент-Юг», которая строит новый жилой микрорайон в Кондратово.

В декабре 2024 года стало известно, что по данному вопросу ведётся работа. В феврале поправками к бюджету было предложено из регионального бюджета на 2025 год выделить 250 млн руб. на обустройство съезда, и ещё 200 млн руб. — за счёт поступлений от ООО «Специализированный застройщик «Заостровка» (входит в ГК «Самолёт», которая будет комплексно развивать территорию недалеко от Кондратово).

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