Проект дороги из Кондартово в Пермь будет готов к концу 2022 года Проектировщиком выбрана строительная корпорация «Девелопмент-Юг» Поделиться Твитнуть

Пермский район

rosavtodor.gov.ru

Проектирование автодороги из посёлка Кондратово Пермского района в Пермь займётся строительная корпорация «Девелопмент-Юг» (является застройщиком недвижимости в Кондратово), об этом изданию «Коммерсант-Прикамье» сообщили в краевом минтрансе.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов прохождения дороги. Завершение разработки проектно-сметной документации планируется на конец 2022 года.

О планах строительства новой дороги из Кондратово в Пермь в минтрансе впервые заявили в 2020 году. Тогда же стало известно, что рассматривается два варианта выезда из Кондратово в пермский микрорайон Парковый — через ул. Строителей или ул. Встречную.

Как писал «Новый компаньон», в декабря 2021 года глава Пермского района Владимир Цветов упрекнул власти Перми в том, что они не заинтересованы в строительстве новой дороги из Кондратово на Парковый.

По словам Цветова, он имеет поручение от губернатора проработать вопрос строительства прямой дороги, связывающей Кондратово с Пермью, однако реализовать проект удастся, если такие же поручения глава региона даст властям Перми и краевому минтрансу.

«И тогда, может быть, всем вместе нам удастся перейти от слов к делу», — отметил глава Пермского района.

Тогда же Цветов сообщил, что вариант решения транспортного вопроса путём строительства дороги с выходом на ул. Строителей прорабатывается с компанией «Девелопмент-Юг», которая будет строить новый жилой микрорайон в Кондратово.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.