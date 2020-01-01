Власти Перми не заинтересованы в строительстве новой дороги из Кондратово на Парковый Глава Пермского района ответил на вопрос о транспортных связях с краевым центром Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский район

rosavtodor.gov.ru

Руководство Перми не заинтересовано в строительстве новой дороги, соединяющей микрорайон Парковый с деревней Кондратово. Об этом глава Пермского района Владимир Цветов заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

В документах территориального планирования власти района предусмотрели несколько вариантов транспортных связей с Пермью, но, поскольку эти дороги уже являются межмуниципальными, решить вопрос без участия соседнего муниципалитета нельзя, отметил Цветов.

Строительство же новой магистрали с выходом на Парковый Перми невыгодно, потому что «это лишний перекрёсток, который надо регулировать, это и снижение скорости движения транспорта по ул. Встречной», добавил глава района.

По словам Цветова, он имеет поручение от губернатора проработать вопрос строительства прямой дороги, связывающей Кондратово с Пермью, однако, по его мнению, реализовать проект удастся, если такие же поручения глава региона даст властям Перми и краевому минтрансу.

«И тогда, может быть, всем вместе нам удастся перейти от слов к делу», — отметил глава Пермского района.

Цветов также сообщил, что сейчас прорабатывается вариант решения транспортного вопроса путём строительства дороги с выходом на ул. Строителей. Есть договорённость о сотрудничестве в этом вопросе с компанией «Девелопмент-Юг», которая будет строить новый жилой микрорайон в Кондратово.

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