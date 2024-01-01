Алёна Бронникова В Пермь планирует зайти федеральный девелопер «Самолёт» Компания займётся застройкой Заостровки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Комплексным развитием территории (КРТ) площадью 5,7 га в Заостровке может заняться федеральный застройщик «Самолёт». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные выписки Росреестра, ООО СЗ «Заостровка» (входит в структуру ГК «Самолёт») в феврале получило контроль над земельным участком, расположенным недалеко от строящегося ЖК «Мы» краснодарского девелопера «Девелопмент-Юг».

«Компания крупного федерального девелопера „Самолёт“ получила контроль над участком в пермском микрорайоне Заостровка. По данным выписки Росреестра, 19 декабря 2023 года ООО СЗ „Заостровка“ стало залогодателем по договору ипотеки в отношении территории в 5,7 га, соседствующей со строящимся ЖК „Мы“», — информирует издание.

Территория в границах дороги МК-0065, небольшого водоёма и бульвара Преображенского находится в зоне затопления. С марта прошлого года она находилась в собственности физлица. По данным ИСОГД, здесь установлена зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. В конце 2022 года правительство включило участок в зону КРТ. По мнению экспертов, застройщик не сможет разместить на нём большой объём социальной инфраструктуры. Сам застройщик комментировать информацию не стал.

Публичная кадастровая карта: Пермский край

Согласно сведениям, опубликованным на сайте checko.ru, ООО СЗ «Заостровка» было зарегистрировано 3 февраля 2023 года. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. В данный момент учредителем является московское ООО «Самолёт-регионы», руководителем — Георгий Шулёв. До декабря компанией владел экс-чиновник департамента АПК и продовольствия Пермской области Михаил Носов, который также до 2021 года был соучредителем ОАО «Пермагростройзаказчик», позже переименованного в ОАО «Стройземнедвижимость-Пермь» (СЗН). Ранее сообщалось о намерении СЗН заняться развитием территории в Заостровке.

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