Алёна Бронникова
В Пермь планирует зайти федеральный девелопер «Самолёт»
Компания займётся застройкой Заостровки
Комплексным развитием территории (КРТ) площадью 5,7 га в Заостровке может заняться федеральный застройщик «Самолёт». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные выписки Росреестра, ООО СЗ «Заостровка» (входит в структуру ГК «Самолёт») в феврале получило контроль над земельным участком, расположенным недалеко от строящегося ЖК «Мы» краснодарского девелопера «Девелопмент-Юг».
«Компания крупного федерального девелопера „Самолёт“ получила контроль над участком в пермском микрорайоне Заостровка. По данным выписки Росреестра, 19 декабря 2023 года ООО СЗ „Заостровка“ стало залогодателем по договору ипотеки в отношении территории в 5,7 га, соседствующей со строящимся ЖК „Мы“», — информирует издание.
Территория в границах дороги МК-0065, небольшого водоёма и бульвара Преображенского находится в зоне затопления. С марта прошлого года она находилась в собственности физлица. По данным ИСОГД, здесь установлена зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. В конце 2022 года правительство включило участок в зону КРТ. По мнению экспертов, застройщик не сможет разместить на нём большой объём социальной инфраструктуры. Сам застройщик комментировать информацию не стал.
Согласно сведениям, опубликованным на сайте checko.ru, ООО СЗ «Заостровка» было зарегистрировано 3 февраля 2023 года. Уставный капитал составляет 500 тыс. руб. В данный момент учредителем является московское ООО «Самолёт-регионы», руководителем — Георгий Шулёв. До декабря компанией владел экс-чиновник департамента АПК и продовольствия Пермской области Михаил Носов, который также до 2021 года был соучредителем ОАО «Пермагростройзаказчик», позже переименованного в ОАО «Стройземнедвижимость-Пермь» (СЗН). Ранее сообщалось о намерении СЗН заняться развитием территории в Заостровке.
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