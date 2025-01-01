На реконструкцию улицы Революции в Перми направят 1,7 млрд рублей На содержание дорог в Прикамье на три года выделят 1,2 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Из бюджета Пермского края на ближайшие три года предлагается выделить дополнительные средства на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона на 2025-1017 годы губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил на встрече с членами фракции партии «Единая Россия» в краевом парламенте.

В частности, 1,7 млрд руб. планируется выделить на строительство второй очереди путепровода на ул. Революции в районе «средней дамбы» в Перми. Проезжая часть протяжённостью 257 м будет расширена с четырёх до шести полос движения — по три в каждую сторону. Губернатор сообщил, что в настоящее время проект второй очереди развязки с выездом к бульвару Гагарина актуализируется.

Предложено также улучшить транспортное сообщение с деревней Кондратово — обустроить съезд из населённого пункта на ул. Строителей. Из регионального бюджета на 2025 год выделяется 250 млн руб., ещё 200 млн рублей, в рамках соглашения с краевыми властями, — за счёт поступлений от ООО «Специализированный застройщик «Заостровка».

Дополнительные 300 млн руб. планируется также распределить на восстановление местных дорог в Куединском и Октябрьском округов, где идёт реконструкция федеральной трассы М-12. Совместно с «Единой Россией»в Прикамье реализуется трёхлетний проект. В общей сложности в 28 населённых пунктах в асфальт переведут почти 42 км региональных дорог с переходным типом покрытия. Эта работа будет продолжена и за пределами населённых пунктов. В частности, речь идёт о дорогах Юксеево-Коса и Частые-Бабка. На эти цели будет направлено 780 млн руб.

Ещё 1,2 млрд руб. в 2025-2027 годах предложено выделить на содержание дорог в нормативном состоянии.

Кроме того, в 2025 году будет завершён перевод межмуниципальных маршрутов региона на новую транспортную модель. На компенсацию затрат на безвозмездную передачу 97 автобусов в территории Прикамья в 2025 году будет выделено 324 млн руб., 106 млн руб. из них — из бюджета Перми.

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