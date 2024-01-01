Между Кондратово и Пермью построят новую дорогу Это позволит решить проблему транспортного сообщения Поделиться Твитнуть

Фото: fotobus.msk.ru / rqwe

Власти Пермского муниципального округа намерены построить новую дорогу, чтобы решить проблему с переполненностью автобусов № 106 и 120, курсирующих от д. Кондратово до Перми и обратно, сообщили в пресс-службе местной администрации сайту perm.aif.ru.

Автобусы этих маршрутов часто становятся предметом жалоб со стороны местных жителей. Люди утверждают, что добраться до работы в Перми из Кондратово удаётся только с задержками, поскольку транспорт постоянно переполнен.

По данным краевого министерства транспорта, уличная сеть Кондратово испытывает существенную нагрузку от общественного транспорта и личных автомобилей. В ведомстве отметили, что для запуска дополнительных рейсов, скорее всего, потребуется расширение дорог.

В администрации Пермского МО рассказали, что не планируют расширять ключевые дороги в Кондратово, поскольку их ширина соответствует установленным стандартам для населённых пунктов, но планируют построить новую дорогу от ул. Водопроводной до микрорайона Парковый. Этот проект поможет разгрузить существующую улично-дорожную сеть и создать условия для запуска дополнительных автобусных маршрутов. Правда, точные сроки начала и завершения работ неизвестны. Проектом занимается одна из строительных компаний.

Ранее сообщалось, что перевозчик, обслуживающий маршрут № 106, совершающий автобусные перевозки из Перми в Кондратово, в сентябре не выполнил 1651 рейс. Теперь ему грозит штраф или дисквалификация за срыв действующего контракта.

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