Зарина Ситдикова Перевозчику на маршруте Кондратово—Пермь грозит штраф за срыв контракта Только в минувшем сентябре автобусы не выполнили более 1600 рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перевозчику, работающему на автобусном маршруте № 106 «Д. Кондратово — Центральный рынок», грозит штраф или дисквалификация за срыв действующего контракта. Об этом сообщается в telegram-канале Прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, с жалобами на работу перевозчика в надзорный орган обратились жители. Они обратили внимание на то, что транспортная компания не соблюдает расписание. После этого прокуратура Свердловского района Перми начала проверку соблюдения законодательства о пассажирских перевозках.

В результате выяснилось, что при исполнении госконтракта перевозчик действительно допускает нарушения. В частности, только в сентябре 2024 года он не выполнил 1651 рейс.

Как отметили в прокуратуре, это свидетельствует о ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств. По итогам проверки генеральному директору компании-перевозчика было внесено представление.

Помимо этого, в отношении транспортного предприятия заведено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По нему перевозчику может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15% стоимости контракта или дисквалификация на срок до двух лет. Материалы дела направлены для рассмотрения в мировой суд.

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