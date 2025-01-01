К капитальному ремонту УДС «Молот» в Перми планируют приступить в мае КСП предъявила замечание по предоставлению субсидии на проведение работ Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

К капитальному ремонту УДС «Молот» в Перми планируют приступить после окончания регулярного сезона игр по хоккею и баскетболу. В мае планируется начать топить лёд на арене и запускать работы. Как рассказал на заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры 18 марта руководитель КРПК Юрий Аликин, документация практически готова, в данный момент ведётся её финальная доработка.

Обсуждение велось в рамках вопроса о внесении изменений в краевой бюджет на 2025-2027 годы. По завершении доклада министра финансов Пермского края Екатерины Тхор председатель региональной контрольно-счётной палаты Александр Белых представил заключение на проект закона. Он отметил несколько замечаний к документу, в том числе отсутствие нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства на предоставление субсидии АО «КРПК» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капремонта Дворца спорта, в сумме 270 млн руб. на два года.

Белых обратил внимание, что, согласно финансово-экономическому обоснованию, большая часть средств будет направлена на архитектурно-строительные решения, силовое оборудование и электрическое освещение. При этом в 2024 году также предусматривались средства на проведение капремонта объекта почти на 112 млн руб. с предполагаемым привлечением собственных средств ООО «Молот» в 74 млн. Деньги из краевого бюджета были выделены в полном объёме, однако к концу года расходы составили только 13,9 млн руб. (12,4%).

«В настоящее время сметная документация по проведению капитального ремонта в помещении объекта находится ещё только в стадии разработки. Таким образом, ООО «Молот» не готов к проведению ремонта, а с учётом имеющегося остатка неиспользованных средств предоставление субсидии в настоящее время, на наш взгляд, является преждевременным и влечёт дополнительную необоснованную финансовую нагрузку на бюджет Пермского края. Кроме того, отсутствует информация о привлечении собственных средств на проведение ремонта», — отметил Белых.

Заместитель председателя регионального правительства Андрей Алякринский рассказал, что ещё в ноябре 2023 года «Молоту» было выдано предписание пожарной инспекции, в котором было выставлено более 100 замечаний с требованием их устранить. Основная часть средств, выделенных в прошлом году, направлена на решение этих задач, проектно-сметная документация (ПСД) находится на доработке.

«В связи с тем, что сейчас идёт основной сезон, как у «Молота», так и у «Пармы», с 15 мая УДС будет закрыт, работа будет осуществлена, денежные средства на остатках для этого есть. Что касается 270 млн, что запланировано на 2025-2026 годы по 135 млн руб. ежегодно, виды работ понятны, ПСД практически готова, приступим в 2025 году сразу, как только закроем «Молот"», — добавил он.

Напомним, в прошлом году КСП также предъявила замечание к предложению о выделении на капремонт Дворца спорта 111,9 млн руб. Отмечалось, что средства необходимы для устранения нарушений пожарной безопасности.

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