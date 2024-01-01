Алёна Бронникова Из проекта поправок к бюджету Прикамья исключат расходы на капремонт УДС «Молот» Власти предлагали выделить из краевой казны почти 112 млн рублей Поделиться Твитнуть

УДС «Молот»

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата (КСП) Пермского края потребовала исключить из проекта поправок в региональный бюджет на 2024-2026 годы предложение о выделении на капремонт УДС «Молот» 111,9 млн руб. Об этом на заседании комиссии по бюджету заксобрания Прикамья сообщил председатель КСП Александр Белых.

ООО «Молот» управляет имущественным комплексом дворца спорта. Законопроект предусматривает бюджетные расходы в 2024 году в виде вклада в имущество на финансовое обеспечение капремонта. Проведение работ связано с устранением нарушений требований законодательства пожарной безопасности.

По информации экспертов, учредителем ООО является АО «КРПК», а не Пермский край, поэтому в данном случае применение ч. 4 п. 2 ст. 78 Бюджетного кодекса невозможно. Кроме того, краевой минстрой не имеет право предоставлять субсидию ООО «Молот» на финансовое обеспечение затрат, связанных с капремонтом УДС «Молот», поскольку это противоречит ст. 27 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

«Также отмечаем правовую неопределённость получателя субсидии, поскольку только на территории города Перми зарегистрировано три действующих ООО «Молот». Таким образом, на наш взгляд, данные расходы подлежат исключению», — добавил Белых.

Он отметил, что КСП поддерживает законопроект о внесении изменений в краевой бюджет на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов при условии его доработки ко второму чтению с учётом замечаний. Документ планируется принять в двух чтениях на пленарном заседании 21 марта.

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