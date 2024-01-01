Алёна Бронникова Расходы бюджета Прикамья в 2024 году предлагается увеличить на 16,2 млрд рублей Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края на ближайшем пленарном заседании 21 марта обсудят пакет поправок в региональный бюджет на 2024-2026 годы и другие инициативы губернатора Дмитрия Махонина, которые касаются мер социальной поддержки. Об этом сообщил спикер краевого парламента Валерий Сухих.

По предложению губернатора краевое правительство сформировало пакет поправок в действующий бюджет Пермского края. Законопроектом предлагается увеличить доходы казны в текущем году на 3,4 млрд руб., расходы — на 16,2 млрд руб. Из них на увеличение зарплат работникам бюджетной сферы из категорий «майских» указов президента будет выделено 1,4 млрд, около 6 млрд — на строительство и ремонт дорог регионального и местного значения.

Также 1,6 млрд руб. запланировано на комплексный ремонт 16 медучреждений в Соликамске, Кудымкаре, Карагае и Чайковском, 2 млрд — на оказание медпомощи онкобольным. На строительство школ и детских садов в Перми, Нытве и селе Сива в текущую трёхлетку планируется дополнительно направить 1,5 млрд руб. За счёт федеральной программы обновят 44 корпуса образовательных учреждений, в региональном бюджете предлагается предусмотреть 511 млн, чтобы провести ремонт ещё в 10 школах.

Финансированием обеспечат реализацию ещё нескольких инициатив главы региона, связанных с поддержкой многодетных семей. Соответствующие документы рассмотрят также в четверг.

Одним из них предлагается продлить семьям статус многодетных до момента достижения старшим ребёнком 23 лет. Главное условие — он должен учиться очно. Проект закона также предусматривает бесплатное посещение детьми из многодетных семей музеев, парков и выставок в любом регионе России, льготное питание и проезд, компенсацию расходов на оплату жилого помещения и дополнительную компенсацию, в случае если 30% от расходов на оплату жилья и ЖКУ превышают размер установленной льготы.

Ещё один законопроект предусматривает смягчение условий безвозмездного получения земельных участков. Многодетные семьи военнослужащих смогут получить земельный участок без учёта срока проживания на территории региона. Право на льготу сохранится и в случае гибели одного или нескольких членов семьи.

В повестку вошёл проект закона, который расширит список получателей льготы на транспортный налог. Губернатор предложил освободить от уплаты налога жён участников СВО и участников СВО, служащих в нацгвардии.

«С первых дней СВО в нашем регионе вводятся всё новые меры поддержки и льготы для наших бойцов и их семей, дополняя федеральную систему поддержки. Это приоритетная задача, от выполнения которой зависит, положение тех, кто ценой своей жизни защищает сегодня своих соотечественников, покой своей страны», — прокомментировал спикер заксобрания Прикамья.

В рамках «правительственного часа» заместитель министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева представит депутатам доклад о реализации федерального проекта «Профессионалитет». Также о деятельности краевого Управления Федеральной почтовой связи АО «Почта России» расскажет его директор Наталия Доронина. С ежегодными докладами об итогах работы за прошедший год выступят Уполномоченный по правам человека Игорь Сапко и председатель Контрольно-счётной палаты Александр Белых.

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