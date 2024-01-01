Алёна Бронникова Многодетные семьи военнослужащих в Прикамье быстрее получат бесплатные земли Участки будут предоставлять без учёта срока проживания на территории региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае для многодетных семей военнослужащих изменят условия бесплатного предоставления земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Губернатор Дмитрий Махонин предложил законопроект, согласно которому семьи военнослужащих, имеющие трёх и более детей, смогут получить земельный участок без учёта срока проживания на территории региона. Право на льготу сохранится и в случае гибели одного или нескольких членов семьи. В данный момент необходимым условием получения земли является проживание семьи на территории Пермского края не менее пяти лет.

Документом также предлагается предоставить возможность получения участков в аренду на территории закрытого административно-территориального образования.

Планируется, что проект изменений в действующий закон депутаты рассмотрят на заседании Заксобрания в марте.

В феврале стало известно, что краевые власти планируют создать «Центр комплексного развития территорий Пермского края», который будет заниматься выдачей бесплатных земельных участков льготникам, включая героев СВО. Основной целью автономной некоммерческой организации станет «содействие отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путём предоставления в собственность на бесплатной основе земельных участков и обеспечения их необходимыми объектами инфраструктуры». В этом году также запустят портал, посвящённый вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям, участникам спецоперации, а также медицинским и педагогическим работникам Прикамья.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.