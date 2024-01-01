Алёна Бронникова
Многодетные семьи военнослужащих в Прикамье быстрее получат бесплатные земли
Участки будут предоставлять без учёта срока проживания на территории региона
В Пермском крае для многодетных семей военнослужащих изменят условия бесплатного предоставления земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Губернатор Дмитрий Махонин предложил законопроект, согласно которому семьи военнослужащих, имеющие трёх и более детей, смогут получить земельный участок без учёта срока проживания на территории региона. Право на льготу сохранится и в случае гибели одного или нескольких членов семьи. В данный момент необходимым условием получения земли является проживание семьи на территории Пермского края не менее пяти лет.
Документом также предлагается предоставить возможность получения участков в аренду на территории закрытого административно-территориального образования.
Планируется, что проект изменений в действующий закон депутаты рассмотрят на заседании Заксобрания в марте.
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