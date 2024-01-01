В Прикамье создадут новую структуру по предоставлению бесплатных участков героям СВО Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Власти Прикамья намерены создать автономную некоммерческую организацию «Центр комплексного развития территорий Пермского края», которая будет заниматься выдачей бесплатных земельных участков льготникам, включая героев СВО. Учредителем АНО будет региональное министерство территориального развития. Об этом сообщает ИА «Текст».

По данным издания, основной целью организации планируется сделать «содействие отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путём предоставления в собственность на бесплатной основе земельных участков и обеспечения их необходимыми объектами инфраструктуры».

В 2024 году штат сотрудников составит 11 человек, а в 2025-м и в последующие годы — 15 специалистов.

Кроме этого, в 2024 году планируется создать портал, который будет посвящён вопросам предоставления земельных участков многодетным семьям, участникам спецоперации, а также медицинским и педагогическим работникам Прикамья.

Напомним, в феврале депутаты нескольких округов Пермского края определили размеры земельных участков, которые будут выдаваться бесплатно участникам спецоперации и их семьям.

Земельные участки будут предоставлять бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или под ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.

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