Алёна Бронникова Ещё в ряде территорий Прикамья определили размеры бесплатных участков для героев СВО Участки будут выдаваться под ИЖС и садоводство Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Депутаты нескольких округов Пермского края определили размеры земельных участков, которые будут выдаваться бесплатно участникам спецоперации и их семьям. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». Решение было принято в отношении Чусового, Суксуна и сёл Берёзовка, Коса и Юсьва.

«В Чусовом участникам СВО под ИЖС смогут предложить земельные участки от 0,04 до 0,14 га, в Косе — от 0,1 до 0,2 га. Для садоводства в Юсьве будут сформированы участки от 0,03 до 0,15 га, а в Берёзовке — от 0,05 до 0,1 га. Желающим заняться животноводством смогут выделить в Суксуне от 0,04 до 0,15 га, а в Косе — от 0,5 до 10 га», — информирует канал.

На землю могут претендовать военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

В начале февраля размеры бесплатных земельных участков были определены в Добрянском округе и Перми. Земельные участки будут предоставлять бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или под ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.

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