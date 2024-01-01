В Перми участникам СВО хотят бесплатно выделять земельные участки Ранее аналогичная мера была введена в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Чиновники администрация Перми предложили бесплатно выделять участникам СВО земельные участки от 450 кв. м. до 1200 кв. м. Проект решения по этому вопросу в гордуму внёс глава Перми Эдуард Соснин.

На землю могут претендовать военнослужащие Министерства обороны РФ, национальной гвардии РФ и добровольцы, участвующие в спецоперации, а также члены их семей.

В документе сообщается, что контроль за исполнением этого решения возложен на комитет гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

В конце прошлого года депутаты Законодательного собрания Пермского приняли закон о предоставлении бесплатных земельных участков участникам СВО.

С 1 января этого года льготу могут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

Земельные участки предоставляются бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или под ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и т.д.

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