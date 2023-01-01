Алёна Бронникова Участникам СВО из Прикамья будут выдавать бесплатные земельные участки Льготу можно будет получить с 1 января Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты парламента Пермского края рассмотрели законопроект о предоставлении бесплатных земельных участков участникам СВО во втором чтении 30 ноября. Документ был внесён в октябре по инициативе губернатора Дмитрия Махонина.

Согласно документу, с 1 января 2024 года льготу смогут получить военнослужащие, в том числе уволенные в запас, добровольцы и проходившие службу в войсках нацгвардии, удостоенные звания Героя РФ или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели этой мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.

Земельные участки будут предоставлять бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства или под ведение личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др.

«Пермский край с самого начала СВО принимает меры поддержки с учётом потребностей военнослужащих, а также обратной связи от их семей. Принятие закона дополняет систему уже действующих льгот на федеральном и региональном уровнях. Обеспечить достойный уровень жизни наших защитников и поддержать их семьи — долг, который регион обязан выполнить», — отметил председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

Законопроект был рассмотрен в первом чтении на октябрьском пленарном заседании парламента. По итогам заседания в ноябре законопроект был принят во втором чтении.





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