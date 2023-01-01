Максим Артамонов
В Заксобрание внесён проект закона о бесплатной выдаче земли участникам СВО
Депутаты регионального парламента рассмотрят его в декабре
По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Заксобрание региона внесён проект закона о предоставлении участникам спецоперации бесплатных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.
Если законопроект будет принят, то новая льгота для участников боевых действий вступит в силу с января 2024 года.
Однако бесплатные земли получат не все. На льготу могут рассчитывать только те, кто удостоен звания Героя РФ или награждён орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО, из числа:
Эта льгота будет также доступна членам их семей. Земельные участки предлагается предоставлять в собственность бесплатно для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства.
Депутаты рассмотрят этот законопроект в октябре.
Напомним, ранее сообщалось, что в октябре краевой парламент в двух чтениях рассмотрит законопроект о предоставлении участникам спецоперации освобождения от уплаты транспортного налога.
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