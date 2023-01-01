Максим Артамонов В Заксобрание внесён проект закона о бесплатной выдаче земли участникам СВО Депутаты регионального парламента рассмотрят его в декабре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в Заксобрание региона внесён проект закона о предоставлении участникам спецоперации бесплатных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Если законопроект будет принят, то новая льгота для участников боевых действий вступит в силу с января 2024 года.

Однако бесплатные земли получат не все. На льготу могут рассчитывать только те, кто удостоен звания Героя РФ или награждён орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО, из числа:

— военнослужащих, в том числе уволенных в запас;

— граждан, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании;

— граждан, проходивших службу в войсках нацгвардии и имеющих специальные звания полиции.

Эта льгота будет также доступна членам их семей. Земельные участки предлагается предоставлять в собственность бесплатно для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства.

Депутаты рассмотрят этот законопроект в октябре.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре краевой парламент в двух чтениях рассмотрит законопроект о предоставлении участникам спецоперации освобождения от уплаты транспортного налога.

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