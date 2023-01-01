Алёна Бронникова Срок рассмотрения законопроекта о новых льготах для участников СВО сдвинули на октябрь Военнослужащих хотят освободить от уплаты транспортного налога Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Законопроект о предоставлении участникам специальной военной операции освобождения от уплаты транспортного налога Законодательное собрание Пермского края рассмотрит на заседании в октябре в двух чтениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно законопроекту, жители региона, принимающие или принимавшие участие в СВО по мобилизации, добровольцы и проходящие военную службу по контракту могут быть освобождены от уплаты налога на одно транспортное средство любой из льготируемых категорий. В их перечень входят грузовые и легковые автомобили (до 150 л.с. включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 л.с. включительно), самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

Действие льготы предлагается распространить на период с 2022 по 2024 год. Это позволит военнослужащим воспользоваться ей при уплате налога за 2022 год.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что инициатива внесена губернатором региона Дмитрием Махониным. Документ планировалось обсудить на сентябрьском пленарном заседании парламента.





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