Участников СВО из Пермского края освободят от уплаты транспортного налога Законопроект рассмотрят в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае участников специальной военной операции планируют освободить от уплаты транспортного налога. Инициативу губернатора региона Дмитрия Махонина планируется рассмотреть на пленарном заседании Заксобрания в сентябре. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Для получения льготы участник СВО должен иметь регистрацию на территории региона. Освобождению от уплаты транспортного налога подлежит одно транспортное средство любой из льготируемых категорий: грузовые, легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки, самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

Действие льготы предлагается распространить на период с 2022 по 2024 год.

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