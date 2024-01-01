Алёна Бронникова Губернатор предложил поправки к бюджету Пермского края на 2024-2026 годы Проект внесут на рассмотрение парламента региона на следующей неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В бюджет Пермского края на 2024-2026 годы планируется внести поправки в части увеличения расходов на реализацию социальных проектов. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём telegram-канале, предложение о внесении изменений было рассмотрено 13 февраля на заседании фракции «Единой России».

На сферу здравоохранения будут дополнительно направлены 3,9 млрд руб. В том числе, 1,6 млрд — на комплексные ремонты 16 медицинских учреждений, 2 млрд — на оказание медпомощи и онкобольным и 300 млн на благоустройство территорий четырёх больниц. Дополнительные 2 млрд руб. будет направлены на строительство школ и детских садов и капитальный ремонт 10 зданий общеобразовательных учреждений. При этом из федерального бюджета в рамках госпрограммы будут выделены средства на капремонт 44 школ.

В рамках Года семьи будут внесены несколько законопроектов, обеспечивающих дополнительные меры поддержки. Так, многодетные семьи смогут получать меры социальной поддержки до достижения старшего ребёнка возраста 18 или 23 лет, если он получает очное образование. На эти цели будут направлены свыше 360 млн руб. Также планируется повысить размер выплаты по региональной программе «Молодая семья» с 10 до 15%. На это выделять ещё 128 млн руб. Кроме того, программу по выдаче сертификатов на приобретение жилья детям-сиротам предлагают дофинансировать на 280 млн руб. Это позволит ускорить процесс получения квартир и ликвидировать очередь.

«Отдельное внимание — поддержке муниципалитетов Прикамья. Предлагаем обеспечить дополнительное финансирование на благоустройство общественных пространств, обновление систем теплоснабжения, снос аварийного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, ликвидацию несанкционированных свалок», — сообщил глава региона.

Проект поправок к бюджету Пермского края будет внесён в законодательное собрание на следующей неделе. Депутаты рассмотрят его на пленарном заседании в марте.





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