Алёна Бронникова Жён участников СВО в Прикамье планируют освободить от транспортного налога В краевой парламент внесён законопроект о введении дополнительных льгот Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил ввести дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Проект закона депутаты краевого парламента рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.

«Внёс в Законодательное собрание Пермского края законопроект, по которому от уплаты транспортного налога освобождаются участники спецоперации, служащие в Нацгвардии, и супруги наших защитников. Законопроект будет рассмотрен на мартовском пленарном заседании», — сообщил он в своём телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что принятый в октябре прошлого года законопроект, которым участники СВО были освобождены от уплаты транспортного налога, оказался востребованным. Губернатору поступали обращения с предложениями расширить перечень получателей льготы.

Согласно ранее принятому закону, воспользоваться мерой поддержки могут жители региона, принимающие или принимавшие участие в СВО по мобилизации, добровольцы и проходящие военную службу по контракту. Законом от уплаты налога на одно транспортное средство из льготируемых категорий: грузовые и легковые автомобили (до 150 л.с. включительно), мотоциклы и мотороллеры, катера и моторные лодки (до 50 л.с. включительно), самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу.

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