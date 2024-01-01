Многодетным семьям в Пермском крае собираются расширить права на льготы
Проект закона в двух чтениях краевой парламент рассмотрит в марте
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания проект закона, позволяющий семьям продлить статус многодетных до момента достижения старшим ребёнком 23 лет. Главное условие — он должен учиться очно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.
На данный момент законом учитываются только дети до 18 лет. С принятием данного законопроекта семьи, у которых законные права на льготы и меры поддержки прекратились по действующим правилам, смогут вновь получить статус многодетных.
Проект закона также предусматривает введение новых мер поддержки для многодетных семей, таких как бесплатное посещение детьми музеев, парков и выставок в любом регионе России, льготное питание и проезд, а также компенсация расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.
Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании заксобрания в марте в двух чтениях.
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