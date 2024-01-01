Многодетным семьям в Пермском крае собираются расширить права на льготы Проект закона в двух чтениях краевой парламент рассмотрит в марте Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания проект закона, позволяющий семьям продлить статус многодетных до момента достижения старшим ребёнком 23 лет. Главное условие — он должен учиться очно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого парламента.

На данный момент законом учитываются только дети до 18 лет. С принятием данного законопроекта семьи, у которых законные права на льготы и меры поддержки прекратились по действующим правилам, смогут вновь получить статус многодетных.

Проект закона также предусматривает введение новых мер поддержки для многодетных семей, таких как бесплатное посещение детьми музеев, парков и выставок в любом регионе России, льготное питание и проезд, а также компенсация расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании заксобрания в марте в двух чтениях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.