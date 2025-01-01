«Эту практику необходимо продолжать» Из бюджета региона дополнительные средства направят на развитие социально значимых направлений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На встрече с членами фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании региона губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил ряд поправок в главный финансовый документ Пермского края на 2025-2027 годы.

Губернатор отметил, что в регионе используются все инструменты для пополнения бюджета, в том числе исполнение планов по налогу на прибыль от субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов от Федерации. Это позволяет выделять дополнительные средства на исполнение социальных обязательств Прикамья.

Для реализации комплекса мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев резервный фонд увеличится на 9 млрд руб. Также на 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и пособия льготным категориям жителей: работавшим в тылу во время Великой Отечественной войны, ветеранам труда, многодетным семьям, нуждающимся в поддержке, жёнам участников СВО за рождение ребёнка. В таком же размере с 1 апреля текущего года будет проиндексирован фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений, не входящих в вышеперечисленные категории.

В сферу здравоохранения планируется дополнительно направить 3,7 млрд руб., из них 2,7 млрд руб. — в текущем году. В своём telegram-канале Дмитрий Махонин сообщил, что 540 млн руб. выделят на трудоустройство ещё 350 врачей и фельдшеров по программе «Медицинские кадры Прикамья».

«Программа показала свою эффективность. За последние годы в медучреждения края трудоустроены 619 медицинских работников из 22 регионов страны. Считаю, что эту практику необходимо продолжать, поэтому выделяем допсредства», — объяснил губернатор.

784 млн руб. предусмотрено на комплексные ремонты девяти медучреждений в регионе, текущий ремонт 20 больниц и поликлиник и благоустройство четырёх медучреждений. Дмитрий Махонин подчеркнул, что перед регионом стоит задача до 2030 года отремонтировать все стационары.

На закупку 82 автомобилей для скорой медицинской помощи, реанимобиля для санавиации и нового медоборудования будет направлено 664 млн руб.

«Несколько лет ведём работу по раннему выявлению и лечению онкозаболеваний. В этом году дополнительно направим более 900 млн руб. на эти цели — увеличим на 1600 человек число пациентов, которые пройдут таргетную терапию», — сообщил глава региона.

Также допсредства предусмотрены на вакцинацию взрослого населения Пермского края от пневмококковой инфекции и менингита и прививки для 15 тыс. детей от коклюша.

В сферу образования в рамках соглашения с Минобрнауки РФ о софинансировании капитального ремонта общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Пермского края дополнительно будет направлено свыше 1,57 млрд руб.

Также из бюджета Пермского края на ближайшие три года предлагается выделить дополнительные средства на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. В частности, на строительство второй очереди путепровода на Средней дамбе по ул. Революции в Перми направят 1,7 млрд руб. Проезжая часть протяжённостью 257 м будет расширена с четырёх до шести полос — по три в каждую сторону. Губернатор сообщил, что в настоящее время проект второй очереди развязки с выездом к бульвару Гагарина актуализируется.

Для улучшения транспортной доступности Кондратово запланировано обустройство съезда из населённого пункта на ул. Строителей. Из регионального бюджета на 2025 год выделяется 250 млн руб., ещё 200 млн руб., в рамках соглашения с краевыми властями, — за счёт поступлений от ООО «Специализированный застройщик «Заостровка».

На восстановление местных дорог в Куединском и Октябрьском округах, где идёт реконструкция федеральной трассы М-12, дополнительно распределят 300 млн руб.

Серьёзное внимание уделяется улучшению качества дорог в муниципалитетах. Совместно с «Единой Россией» в Прикамье реализуется трёхлетний проект. В общей сложности в 28 населённых пунктах в асфальт переведут почти 42 км региональных дорог с переходным типом покрытия. Эта работа будет продолжена и за пределами населённых пунктов. В частности, речь идёт о дорогах Юксеево—Коса и Частые—Бабка. На эти цели будет направлено 780 млн руб.

Ещё 1,2 млрд руб. в 2025-2027 годах предложено выделить на содержание дорог в нормативном состоянии.

Предусмотрены дополнительные средства и на развитие культуры. Так, 1 млрд руб. будет направлен на финансирование работ по расширению зрительного зала в Театре-Театре, ремонту внутренних помещений Пермского театра оперы и балета, обновлению механики сцены и сценического оборудования ПДНТ «Губерния», а также на дооснащение Дома благородного собрания.

Такую же сумму предложено выделить на модернизацию спорткомплекса «Пермские медведи», почти 1,9 млрд руб. дополнительно — на строительство нового комплекса «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми — это будет фактический аналог СК «Энергия», ещё 270 млн руб. — на капитальный ремонт УДС «Молот».

На благоустройство общественных пространств и городской среды планируется направить 2,7 млн руб. Так, в текущем году будет обновлён Сквер уральских добровольцев и начнётся строительство сквера на ул. Пушкина в Перми.

«Допсредства будут направлены на благоустройство набережной у Мотовилихинских заводов, общественных пространств в муниципалитетах, на сохранение ОКН и архитектурную подсветку зданий в Перми, Соликамске, Березниках и Кудымкаре», — пояснил Дмитрий Махонин.

Документ уже направлен в Законодательное собрание Пермского края. Рассмотрение законопроекта в двух чтениях планируется в марте 2025 года.

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