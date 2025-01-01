Елена Бардукова Пермский край готов вкладывать до 1 млрд рублей в развитие инфраструктуры вузов Регион подписал соглашение с министерством науки и высшего образования РФ Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В Пермь с рабочим визитом прибыли федеральный министр экономического развития Максим Решетников и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

Первым мероприятием в программе стала стратегическая сессия «Университеты и молодёжь: стратегические приоритеты развития Пермского края», которая прошла на площадке Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В сессии также участвовали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В рамках сессии состоялось подписание соглашения между министерством науки и высшего образования РФ и правительством Пермского края. Подписи под документом поставили Валерий Фальков и Дмитрий Махонин. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в сфере развития инфраструктуры образовательных организациях высшего образования Пермского края, в том числе с привлечением федерального финансирования. По словам Дмитрия Махонина, регион, с свою очередь, готов закладывать в краевой бюджет до 1 млрд рублей на ремонты учебных корпусов, общежитий, лабораторий, на закупку оборудования и т.д.

В формате «вопрос-ответ» участники сессии обсудили развитие образования, молодёжной политики, события и возможности Перми как Молодёжной столицы-2025.

В программе визита федеральных министров — посещение Пермского авиационного техникума, научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» и ряда предприятий Перми.

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