Юсьвинскую поликлинику включат в график капремонта после жалобы пермского депутата Руководству учреждения поручили разработать проектную документацию Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

На заседании комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету 19 марта депутат Вагаршак Сарксян обратил внимание на неудовлетворительное состояние здания поликлиники в Юсьве. Обсуждение велось в рамках внесения изменений в региональный бюджет на 2025-2027 годы.

По словам депутата, в здании учреждения обнаружена плесень, долгое время не обновлялась мебель, отсутствует гардероб для пациентов, есть проблемы с обеспечением пожарной безопасности и крышей. На его обращение главный врач ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа», куда входит Юсьвинская поликлиника, ответил, что для ремонта у учреждения отсутствуют средства, при этом работы запланируют на будущее. Сарксян поинтересовался у представителя краевого минздрава, по каким параметрам объекты здравоохранения включают в программу модернизации, и предложил совместно оценить состояние поликлиники в Юсьве.

«У нас есть специальное подразделение, которое определяет состояние объекта и формирует акт. Поликлиники ремонтируются в рамках программы модернизации на 2026-2030 годы. До конца 2030 года мы должны привести все поликлиники в удовлетворительное состояние», — ответил заместитель министра здравоохранения Пермского края Александр Лесников.

Он добавил, что программа будет утверждена федеральным правительством в ближайшее время, в ней будут прописаны и конкретные критерии. Первый зампред краевого правительства Ольга Антипина предложила отдельно рассмотреть поликлинику в Юсьве и проработать возможность проведения капремонта в более ранний срок.

В завершение обсуждения депутаты попросили минздрав после утверждения программы модернизации направить в комитет информацию о том, по каким параметрам оценивается состояние учреждений здравоохранения и принимаются решения об их включении в программу.

«В минздраве отметили, что поручили главному врачу больницы Коми-Пермяцкого округа оперативно разработать проектную документацию и запрос на проведение ремонта и обновление мебели в Юсьвинской поликлинике. После этого ремонт будет включён в ближайший график работ, и будут выделены средства по факту разработанной ПСД», — прокомментировали в пресс-службе краевого правительства «Новому компаньону».

В целом по госпрограмме «Качественное здравоохранение» поправками в бюджет предлагается в течение трёх лет дополнительно выделить 5,8 млрд руб., из них 3,8 млрд — в 2025 году. Как сообщила на заседании комитета министр финансов Прикамья Екатерина Тхор, почти 1 млрд руб. направят на оказание медпомощи онкобольным, 267 млн — на иммунопрофилактику, по 180 млн ежегодно — на подготовку кадров. На приобретение машин скорой помощи направят 589 млн руб. в 2025 и 2026 годах, компьютерного томографа — 76 млн руб.

На проведение капитальных и текущих ремонтов медучреждений, благоустройство территорий и снос неиспользуемых объектов в 2025 году дополнительно выделят 918 млн руб. За счёт дополнительных средств капитально отремонтируют девять объектов, сверх запланированных ранее, текущие ремонты выполнят в 20 объектах 10 медорганизаций.

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