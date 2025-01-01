Показатели нацпроекта «Здравоохранение» в Пермском крае выполнены на 100% Реализацию партпроекта «Здоровое будущее» обсудили накануне заседания Пермской городской думы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В понедельник, 24 февраля, на заседании фракции «Единой России» депутаты заслушали доклад регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее», главного врача Пермской краевой клинической инфекционной больницы Григория Цепаева о реализации проекта в Пермском крае.

Вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи, снижения смертности, увеличения продолжительности жизни людей являются приоритетными в работе «Единой России» и ключевыми пунктами народной программы партии.

На площадке партийного проекта «Здоровое будущее» реализуются задачи по защите прав граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи, мотивации к ведению здорового образа жизни, оказывается содействие в реализации программ привлечения медицинского персонала.

«По итогам 2024 года в Пермском крае показатели нацпроекта «Здравоохранение» выполнены на 100%, — сообщил членам фракции Григорий Цепаев. — Особое внимание в регионе уделяется модернизации первичного звена здравоохранения. Достигнуты ключевые критерии по приведению медучреждений в нормативное состояние, оснащению поликлиник новым оборудованием, доступности медицинской помощи для сельских жителей края, повышению качества медицинской помощи по результатам общественной оценки».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

За прошлый год введено в эксплуатацию 96 единиц медицинского оборудования для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и акушерско-гинекологической помощи, завершён капитальный ремонт четырёх объектов здравоохранения, передано в муниципалитеты края 25 единиц санитарного транспорта, введены в эксплуатацию 23 модульных фельдшерско-акушерских пункта и две сельские врачебные амбулатории.

Получены лицензии и запущены в работу поликлиника на 400 посещений в смену в Чусовом, комплекс краевой клинической инфекционной больницы на 220 стационарных коек, новый корпус краевой клинической психиатрической больницы на 260 коек круглосуточного пребывания, новое диспансерное отделение с кабинетами узких специалистов и отделение медицинской психологии, палаты дневного стационара.

В 2025 году запланировано завершение строительства 7 объектов здравоохранения и выполнение капремонтов в 27 лечебных учреждениях Пермского края, в том числе в 10 медорганизациях Перми.

«Запуск новых краевых лечебных учреждений, районных поликлиник позволил медицинским работникам оказывать качественную и доступную помощь, а программа «Медицинские кадры Прикамья» помогла привлечь так необходимый медицинский персонал на село, в малые и крупные города Пермского края, краевую столицу, — говорит Григорий Цепаев. — В программе «Медицинские кадры Прикамья» участвуют 137 медицинских работников. В программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — 174 человека. Компенсацией аренды жилья воспользовались 66 медицинских сестёр».

Напомним, в рамках внесения поправок в бюджет региона на 2025 год губернатор Пермского края, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Махонин инициировал увеличение средств на сферу здравоохранения.

540 млн руб. будет дополнительно направлено на выплаты по программе «Медицинские кадры Прикамья». На комплексные ремонты 9 медучреждений в территориях края, текущий ремонт 20 больниц и поликлиник, а также благоустройство территорий четырёх медучреждений в бюджете дополнительно запланировано 784 млн руб.

573 млн руб. из дополнительных доходов региона направят на закупку 82 автомобилей для скорой медицинской помощи и нового медоборудования.

Также в 2025 году дополнительно будет направлено более 900 млн руб. на работу по раннему выявлению и лечению онкозаболеваний, на 1600 человек будет увеличено число пациентов, которые пройдут таргетную терапию.

Информацию о реализации партпроекта «Здоровое будущее» в Пермском крае члены фракции «Единой России» приняли к сведению.

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