Бюджет Прикамья может получить около 5 млрд рублей от размещения на депозитах В прошлом году сумма доходов составила 8 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бюджет Прикамья в 2025 году может получить в целом около 5 млрд руб. доходов от размещения средств на депозитах. Согласно проекту изменений в краевой бюджет на 2025-2027 годы, в данную статью доходов предлагается заложить дополнительно 965 млн руб.

«В бюджете уже заложено 4 млрд руб. доходов от размещения средств на депозитах. Работа ведётся. Мы закладываем ещё почти 1 млрд руб. в поправках. За 2024 год мы получили 8 млрд руб. от размещения на депозитах», — рассказала на заседании комитета заксобрания по бюджету министр финансов Пермского края Екатерина Тхор.

Она отметила, что такой прогноз зависит от благоприятной ситуации и ключевой ставки. Кроме того, ведомство принимает все меры, чтобы не брать коммерческие кредиты.

В частности, по итогам прошлого года краевой минфин сообщал, что благодаря оптимизации структуры госдолга на протяжении нескольких лет в его структуре отсутствуют кредиты кредитных организаций. К началу года вся задолженность складывалась из кредитов федерального бюджета, привлекаемых под низкие процентные ставки — от 0,1 до 3%.

Презентация Министерства финансов Пермского края

Проектом изменений предлагается увеличить доходы бюджета 2025 года на 6,8 млрд руб., расходы — на 23,3 млрд руб. В результате предлагаемых изменений доходы составят 251,8 млрд руб., расходы — 295,4 млрд руб., дефицит — 43,6 млрд руб. Частично его планируется покрыть из остатков, сложившихся в бюджете, в объёме 16,5 млрд руб.

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