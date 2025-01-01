В бюджете Прикамья предусмотрят 100 млн рублей на строительство ипподрома Объект планируют возвести в посёлке Ферма Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Из бюджета Прикамья планируют выделить по 50 млн руб. в 2025 и 2026 годах на строительство конно-спортивного комплекса с ипподромом в п. Ферма Пермского муниципального округа. По словам главы краевого минспорта Татьяны Чесноковой, проект будет разработан в ближайшее время.

«Первая задача — создать спортивную часть инфраструктуры. Мы должны разработать в течение трёх месяцев проектную документацию для этого проекта. Что касается зрительских трибун — это будут быстровозводимые конструкции, что касается спортивной части, в первую очередь будет сделана беговая дорожка, а дальше поэтапно мы предусмотрим различные возможности по созданию дополнительных площадок», — рассказала министр на заседании комитета заксобрания Пермского края по развитию инфраструктуры.

Она отметила, что на территории объекта часть сооружений будут модульными для более быстрой реализации проекта. Планируется, что ипподром станет одной из федеральных площадок для проведения крупных мероприятий.

Планы по строительству ипподрома на Ферме были озвучены ещё в 2010-х. Как писал «Новый компаньон», по соглашению с краевыми властями компания ООО «Ла Терра», аффилированная московскому ООО «РосЕвроДевелопмент» (РЕД), являвшегося инициатором переноса ипподрома, взяла на себя инвестиционное обязательство в виде 55 млн руб. на возведение нового объекта для развития конного спорта.

Взамен застройки участка в Индустриальном районе Перми инвестор выкупил и передал в собственность края два участка и имущество бывшего конезавода №9. Под строительство дорожки в 1 тыс. м планировалось выделить участок в 7 га. По условиям контракта, строительством занимается Пермская краевая федерация конного спорта.

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