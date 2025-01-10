Елена Синица В Мотовилихинском районе Перми автобус съехал в кювет Пассажиров пересадили на другой автобус Поделиться Твитнуть

Вечером 10 января в Мотовилихинском районе Перми автобус съехал в кювет. Об этом сообщают очевидцы произошедшего в телеграм-канале «ЧП-Пермь».

«Про автобус в кювете «у пруда», чуть дальше остановки Марата в сторону Запруда, — автобус №118 ушёл в сторону, видимо, от столкновения», — говорят очевидцы.





Также отмечается, что пассажиров пересадили на другой автобус.





Напомним, тоже в Мотовилихинском районе, на бульваре Гагарина, автобус №27 врезался в снегопогрузчик. Во время аварии никто не пострадал. Днём ранее, 9 января, на ул. Петропавловской в Перми автомобиль «Порше» столкнулся с трамваем. В результате ДТП у трамвая выбило стёкла, а одна из пассажирок упала в салоне. Помимо этого, 7 января на перекрёстке улиц Пушкина и Островского произошло ДТП с новым автобусом-гармошкой, который пока даже не вышел на обслуживание маршрутов общественного транспорта. А вечером 4 января в центре Перми столкнулись автобусы №50 и 10, травмы получили шесть человек.





Ранее в МЧС и Госавтоинспекции Прикамья призвали водителей ограничить поездки на автомобилях. По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные, 11 и 12 января, снегопад продолжится.





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