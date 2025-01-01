Алёна Бронникова В минздраве сообщили о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами в Перми Травмы получили шесть человек Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусами 4 января. Авария произошла вечером на ул. Ленина в Перми. Травмы получили шесть человек.

«В результате ДТП пострадали шесть человек — пять взрослых и один ребёнок. Пятеро из них были доставлены в лечебные учреждения, где были осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе ведомства.

Напомним, ДТП произошло на перекрёстке улиц Ленина и Попова. Водитель движущегося автобуса № 10 допустил столкновение с автобусом № 50, стоявшим рядом с остановкой. На место прибыли пожарные, скорая и полиция. Все пострадавшие получили медицинскую помощь. По факту происшествия прокуратура организовала проверку. Следователи возбудили уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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